Un fiume di cocaina in cinque auto posteggiate tra Brianza e Città Studi a Milano | sequestrati 200 kg di droga tre arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vimercate (Monza e) – I carabinieri, in un maxi blitz in, hanno sequestrato duecento chilogrammi diper un valore di circa quindici milioni di euro. Arrestate tre persone, che sono accusate di far parte di una banda albanese attiva nel traffico di. I carabinieri di Vimercate (Monza), durante l'operazione hanno intercettato lo stupefacente mentre era a bordo didiverse, quattrouna vicino all'altra, tra il quartiere, dove a casa di uno dei tre arrestati i militari hanno trovato 80mila euro in contanti di cui oltre 15 mila falsi, e la