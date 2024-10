Stragi democratiche

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ma è lecito che Israele per colpire un nemico, sia pure importante come Nasrallah, lanci tonnellate di bombe su palazzi abitativi, facendo strage di civili? È possibile che non un solo giornale esprima un po’ di sdegno?Mino Continivia email Gentile lettore, prima con la guerra in Ucraina e ora con i massacri a Gaza e in Libano si è rivelata la vera natura della stampa “libera e democratica”. Non è né libera né democratica: è un feroce strumento di propaganda al servizio dei poteri supremi, Usa e Israele. Noi Paesi “di mezzo” siamo colonie dell’impero sionista-americano. Non c’è governante europeo che abbia pur timidamente stigmatizzato leisraeliane, mentre sono tutti pronti a indignarsi se muore un civile sotto i colpi russi.