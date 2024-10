Strage Nuoro lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tre bare bianche ricoperte di fiori bianchi e rose rosse, al centro quella di Giusi Massetti, ai lati quelle dei figli Martina di 25 anni e Francesco di 10: la sua è coperta dalla bandiera dei 4 Mori. Scoppia di gente la chiesa di San Domenico Savio a per l’ultimo saluto alledellamessa in atto mercoledì mattina da Roberto Gleboni, 52enne operaio forestale, che ha sterminato la famiglia per poi suicidarsi. Lacrime e tanta commozione aidella 43enne e dei suoi figli, mentre il terzo, 14 anni, è sopravvissuto alla follia omicida del padre. In prima fila, i compagni della 5° B di Francesco, tanta gente è arrivata prima per poter entrare nella chiesa gremita, tantissimi sono rimasti fuori.