Stazione Cumana | aggredisce addetto alla vigilanza La Polizia di Stato arresta 44enne

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arrein piazza Montesanto per lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Montesanto nei pressi della, hanno notato unche, chiedendo aiuto, stava cercando di fermare una persona molesta. Pertanto, gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il prevenuto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un taglierino. L'uomo, unnigeriano con precedenti di, ètratto in arresto per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.