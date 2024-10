’Soldi facili’ crolla il castello di carte Nessuna azione è stata ceduta o acquistata tramite la piattaforma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Perugia, 1 ottobre 2024 – La schermata con il grafico delle azioni in costante crescita? Finta. Il famigerato pulsante verde da premere due volte al giorno quando mister Logan inviava il messaggio sui telefonini? Un giochino per illudere chi era cascato nella rete della“2139 exchange”. Il paradosso, del sistema che solo in Umbria potrebbe aver gabbato tra le 40 e le 50 mila persone, è che mai, neppure una singola, èrealmenteo acquiladove tutti gli utenti-investitori convinti di muovere le criptovalute, operavano invece come burattini allo scoccare delle due campanelle previste tra le 14 e le 18.