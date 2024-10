Silvio d’Amico sotto la lente del Dramma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024)è stata una figuara strategica e fondamentale per il teatro italiano, e anche per ilPopolare di San Miniato, i suoi primi successi, i grandi attori che ne hanno calcato le scene, quella dimensione nazionale e di alto profilo che oggi fa del Teatro del Cielo il fiore all’occhiello della città e progetto strategico nel settore cultura della Fondazione Crsm., studioso e critico teatrale, fondò non soltanto l’Accademia d’Artetica che oggi porta il suo nome, ma anche un’idea di teatro: superando il modello teatrale incentrato esclusivamente sull’arte del grande attore, introdusse l’interpretazione moderna, basata sull’armonica relazione di tutti gli elementi che contribuiscono a formare uno spettacolo. Da qui il concetto di “regia”, che l’Accademia ebbe il merito di importare nel panorama teatrale italiano.