Risultati Champions League 2ª giornata | valanghe di gol di Barcellona Dortmund e City Favola Brest | CLASSIFICA

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tante emozioni e gol nelle prime partite della 2ªdi. Non solo la vittoria dell’Inter e la sconfitta del Milan, anche le altre sfide sono state scoppiettanti. Ilregala spettacolo e rifila 7 gol al Celtic (il grande protagonista è stato Adeyemi, autore di una tripletta). L’Arsenal vince il big match contro il Psg: 2-0 il risultato finale grazie alle marcature di Havertz e Saka. Cinque gol delcontro lo Young Boys con la doppietta di Lewandowski. Colpo esterno del Manchestercontro lo Slovan Bratislava con il solito Haaland in gol, prima le marcature di Gundogan e Foden. Infine il pareggio in Psv-Sporting (1-1). Nelle prime partite continua la: dopo il 2-1 contro lo Sturm Graz, anche lo 0-4 contro il Salisburgo. Pareggio in Stoccarda-Sparta Praga (1-1).