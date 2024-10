Riapre il centro raccolta dell’Avis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo un agosto in cui ildella locale sezione Avis è rimasto chiuso per mancanza di medici, ieri è arrivata la buona notizia: "Dal 3 ottobre, torneremo finalmente a donare anche a Sant’Elpidio a Mare" annunciano con comprensibile sollievo e soddisfazione i vertici Avis, vedendo la fine di un periodo piuttosto travagliato per l’attività associativa. Un periodo durante il quale "pur non potendo effettuare le donazioni in sede – racconta il presidente Sandro Birilli – abbiamo comunque mantenuto la presenza nel nostro. Ci siamo stati per essere comunque a disposizione di donatori per informazioni su dove recarsi a Fermo per donare, oltre che per accogliere chi volesse avvicinarsi al mondo". Una decisione che si è rivelata proficua, afferma Birilli.