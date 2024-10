Restituito il cane alla bimba disabile la telefonata anonima | Siamo ladri ma onesti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si è conclusa a lieto fine la vicenda di Maui, lo spitz tedesco che sabato scorso ad Acerra, in provincia di Napoli, era stato rubato da alcuni topi d’appartamento che avevano svaligiato una casa portando via oggetti preziosi. La famiglia, composta dal padre, dmadre e dfiglia 12enne, era disperata non tanto per il furto degli oggetti di valore, ma per la sparizione del cagnolino al quale laè affezionatissima. L’appello disperato del padre per ottenere ilIl padre della ragazzina, disperato, ha lanciato un appello sui social che è diventato immediatamente virale toccando le corde del cuore degli altri utenti che l’hanno condiviso a profusione. La vicenda è approdata addirittura in tv, così il caso da locale è diventato nazionale. Il padre dellaaveva chiesto aidi restituire comunque il, anche se era stato soppresso.