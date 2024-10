Pensioni più povere nel 2025 | l’ipotesi del Governo provoca stupore e sconcerto in migliaia di cittadini

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 1 ottobre 2024) Preoccupano le indiscrezioni su una possibile riduzione della rivalutazione delle. Cosa c’è di vero nell’allarme lanciato dai sindacati? Potrebbero esserci delle importantissime novità per quanto riguarda ledal prossimo anno, ma le notizie non sono confortanti per i contribuenti. Il, infatti, sta pensando di apportare dei tagli agli assegni previdenziali, per ridurre la spesa pubblica. Stop alla rivalutazione delle(informazioneoggi.it)A tale scopo, potrebbe essere in pericolo la rivalutazione delle, che annualmente consente di adeguare gli importi al livello di inflazione e permettere ai pensionati di avere una vita dignitosa nonostante l’incremento del costo della vita.