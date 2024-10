Ostia arrestato 61enne per stupro avvenuto nel 2012

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Condannato a quasi 8 anni di carcere per l’aggressione avvenuta nella pineta delle Acque Rosse. Undi origine romena è stato condotto in carcere a seguito di una sentenza definitiva che lo condanna a 7 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione per lodi una donnanel gennaio delnella pineta di. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato. L’episodio risale a dodici anni fa, quando la vittima, all’epoca 33enne, stava passeggiando nella pineta delle Acque Rosse. Durante la passeggiata, la donna incontrò tre uomini, completamente ubriachi, che la aggredirono e la violentarono. Per questo terribile episodio altre due persone furono fermate all’epoca dei fatti. La sentenza definitiva è giunta solo ora, portando all’arresto dell’uomo, che sconterà quasi otto anni di carcere per il crimine commesso.