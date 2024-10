Oltre cento nuove accuse abusi sessuali contro Sean Combs

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Aumentano a valanga ledi, il mogul dell'hip hop rinviato a giudizio a New York per aver costretto una decina di ex collaboratori a fare atti di sesso non voluto con lui o in sua presenza. Tony Buzbee, un avvocato del Texas, ha annunciato oggi che 120 altre persone lo hanno incaricato di rappresentarlo in una nuova azione legalel'impresario. "Il muro del silenzio è stato infranto", ha detto Buzbee. Gli accusatori sono uomini e donne che avevano tra i 9 e i 38 anni all'epoca delle aggressioni.