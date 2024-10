Michele Serra | I commercianti rischiano la vita per denunciare il pizzo i club zitti con gli ultras Sono vili

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mentre Marotta detta la linea delle società di calcio “parte lesa” degli(“siamo integerrimi, trasparenti”, dice),su Repubblica in poche righe smonta l’alibi della grande industria del calcio italiano.“almeno vent’anni (approssimati per difetto) – scrive– che le curvegovernano gli stadi secondo il loro profitto e il loro comodo. Taglieggiano le società di calcio (prime vittime e prime colpevoli della situazione).parte organica della criminalità cittadina, si muovono come organizzazioni paramilitari, ragionano come mafie e come mafie regolano i conti con l’omicidio, brutalizzano gli altri tifosi, decidono di interrompere le partite, intervengono nelle campagne acquisti, blandiscono o minacciano allenatori, dirigenti, calciatori”.