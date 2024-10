Meno controlli inutili sul lavoro degli allevatori e basta con la burocrazia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Incontri in provincia anche per Elena Ugolini, la candidata civica del centrodestra alla presidenza dell’Emilia-Romagna, lo stesso giorno in cui si è tenuto l’incontro di Legacoop con il candidato del centrosinistra Michele de Pascale. Ugolini si è recata all’assemblea pubblica di Assoavi a Forlì, accompagnata dalla deputata Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) e qui ha incontrato alcuni rappresentanti dell’associazione che tutela e valorizza la produzione e la commercializzazione dei prodotti avi-cunicoli. Poi nel primo pomeriggio si è recata al consiglio presidenziale di Unindustria Romagna. "Vengo ad ascoltare le vostre richieste perché dobbiamo costruire insieme il futuro della nostra Regione. L’Emilia-Romagna può diventare un vero laboratorio di sperimentazione basato sul dialogo continuo tra pubblico e privato", le parole di Elena Ugolini.