McDonald’s approda a Nazzano Via alla selezione per 40 assunzioni

(Di martedì 1 ottobre 2024) Carrara, 1 ottobre 2024 –cerca 40 persone per il ristorante che aprirà tra un paio di mesi a. Entro il 9 ottobre i candidati interessati a lavorare per il nuovo fast food potranno partecipareprima fase disul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo i propri curricola. I requisiti richiesti sono quelli soliti per lenella catena: doti relazionali, il diploma di scuola superiore, la flessibilità oraria. Quarantache diventeranno quaranta nuovi posti di lavoro, in un territorio come il nostro che ha fame di lavoro.che sono in linea con il piano di crescita nazionale, che per il 2024 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.