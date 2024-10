Matteo Bussola | La fragilità è importante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) In quell’ospedale ci sono figli e genitori. Figli che si fanno del male, rifiutano il cibo o lo consumano a dismisura, manifestano aggressività o tentano il suicidio. Genitori che faticosamente cercano di comprendere il drammatico disagio esistenziale dei ragazzi fatto di rifiuto, angoscia e disperazione. L’ultimo romanzo disi intitola ‘La neve in fondo al mare’ (Einaudi) perché racconta l’inatteso e cioé il dolore che non ti aspetti dentro al figlio. È la storia del rapporto – nella stanza di un ospedale di neuropsichiatria infantile – fra un padre e un ragazzo preda dell’anoressia nervosa. Ma è anche il racconto di una crepa che si apre, di un malessere che unisce, di genitori che spiano nell’adolescente il bambino che non c’è più e di ragazzi infelici alla ricerca inconsapevole della morte.