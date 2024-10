Marco Pantani una pm vuole la verità Mamma Tonina | Prima di morire voglio sapere cos’è successo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ci sono passi in avanti nell’inchiesta della Procura di Trento sull’esclusione dal Giro del ’99 e sulla morte di. “me lo ha ripetuto anche ieri:divorrei almenocosa èa Madonna di Campiglio e a Rimini”. A parlare è Fiorenzo Alessi, legale di, ladi, il campione di ciclismo trovato morto il 14 febbraio 2004 in una stanza del residence “Le Rose” di Rimini. Cinque anni, il 5 giugno 1999, a Madonna di Campiglio, in Trentino,era stato stato escluso dal Giro d’Italia che stava dominando a seguito di controlli medici. I test avevano riscontrato una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito.(ANSA FOTO) – notizie.