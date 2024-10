LIVE Bayer Leverkusen-Milan 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | giallo a Frimpong Alonso muove le prime pedine Dentro Chukwueze nei rossoneri

Leggi tutta la notizia su oasport

78? CAMBIO. Esce Pulisic ed entra. 77? Percussione di Fofana che suggerisce Leao, brutto cross del portoghese. 76? Partita splendida fin qui. Soprattutto il secondo tempo. Ritmi alti, cambi di fascia, verticalizzazioni, occasioni da entrambe le parti. 76? OCCASIONISSIMAsu palla di Wirtz che non trova la porta da solo davanti al portiere. 75? Ultimi 15 minuti per cercare di strappare almeno un punto ai tedeschi. 75? CAMBIO per: entra Andrich per Garcia eTerrier per Boniface. 74?per. 73? Che OCCASIONE!!! Palla ribattuta dal portiere che finisce addosso a Morata, sfera che si impenna ma di nuovo Hradecki. 72? Monumentale Rejinders finora. Bellissima palla di Fofana su Morata che svetta di testa. Palla che finisce nelle mani dell'estremo difensore del