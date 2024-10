L’Iran ha lanciato centinaia di missili contro Israele

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha detto cheha. Molti media israeliani riportano che dal territorio iraniano sarebbero partiti circa duecento. Non è ancora chiaro però se questi siano andati a bersaglio, o siano destinati a farlo, oppure se verranno facilmente intercettati in volo. Al momento si registrano due feriti, entrambi nell’area di Tel Aviv, entrambi colpiti da frammenti di, ha detto poco fa la protezione civile israeliana (Magen David Adom). Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i pasdaran, ha fatto sapere che la raffica dilanciati dalè una rappresaglia per l’uccisione dei leader dei loro alleati.