Lieto fine ad Acerra | il cane rapito torna a casa dalla padrona con disabilità

(Di martedì 1 ottobre 2024) La famiglia aveva lanciato diversi appelli Maui èto a. Il piccolo, uno spitz,da ladri è di nuovo tra le braccia della sua, una bambina di 12 anni con. Nelle ultime ore il padre della ragazza e tutta la famiglia, che vive ad(Napoli) avevano lanciato diversi appelli dopo che l’animale era stato portato via sabato da ladri che avvano svaligiato l’abitazione. Nelle ultime ore il padre Rosario aveva detto: “Spero che Maui stia bene e che non gli abbiano fatto nulla. Mia figlia è disperata. Voglio solo ritrovare il, del resto delle cose non m’importa. Questi malviventi non si sono fermati neanche quando hanno visto la sedia a rotelle che mia figlia utilizza per muoversi in. Mi viene da pensare che siano bestie senza cuore”.