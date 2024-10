L’ho uccisa con una mossa da wrestling | il 17enne di Viadana racconta l’omicidio di Maria Campai

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 1 ottobre 2024)è statacon unada. Lo avrebbeto agli inquirenti il ragazzo di 17 anni che ha confessatodella 42enne, avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 settembre nel garage di casa del giovane a, in provincia di Mantova. L’adolescente l’avrebbe soffocata stringendole intorno al collo braccio e avambraccio: “Tutto è durato pochi secondi”, ha spiegato il ragazzo, ora recluso nel carcere minorile Beccaria di Milano. Ieri, lunedì 30 settembre, il gip del tribunale dei minori di Brescia ha convalidato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Ilè accusato di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. Non è ancora chiaro il movente del delitto, ma nei giorni precedenti il ragazzo aveva cercato online informazioni su tecniche per uccidere a mani nude.