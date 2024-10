Lanterns | Josh Brolin conferma i colloqui per Hal Jordan – Vedremo cosa succederà lungo la linea

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)per Hal– “la”. All’inizio del mese è circolata la voce chefosse in trattative per interpretare Halnella prossima serie HBO, e i giornali hanno apparentementeto la notizia iniziale quando è stato annunciato che Kyle Chandler (Friday Night Lights, Catch 22) aveva ottenuto la parte.– che non è nuovo a ruoli di supereroi avendo interpretato in precedenza Thanos, Cable e Jonah Hex – ha orato di essere in trattative per il ruolo. La star di Dune Parte Due ha rifiutato di entrare nei dettagli, lodando invece l’uomo che vestirà i panni del veterano eroe con gli anelli nella serie del DCU. “Sapete una? Lanterna Verde non ha funzionato, ma va bene così ”, ha dettoa ComicBook.