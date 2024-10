Ladra entra in una casa per rubare e si cucina pasta con gamberi La sua reazione è da non credere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nel mese di agosto fece il giro del web la storia di un ladro che,to furtivamente indi un uomo per, fu rapito da un libro e iniziò a leggerlo dimenticandosi che stava rubando e così fu colto in flagranza di reato e arrestato. Qualcosa del genere è accaduto negli Stati Uniti, dove unaè stata “tradita” non tanto dalla fame di conoscenza, ma dalla fame vera e propria. La donna infatti, dopo essersi intrufolata nelladi una sconosciuta, se l’è presa comoda e ha addiritturato dellaconsorpresa arecon: i dettagli della vicenda Laaveva scassinato la porta di unae si era intrufolata dentro, mettendosi comodamente a suo agio.