La Schedina pronta di Europa League del 3 ottobre | Le gare delle 21 | 00

(Di martedì 1 ottobre 2024) Colpo Grosso incon 9 Partite e una Quota Altissima La serata del 32024, alle ore 21:00, ci offre una serie di 9 partite di. Per chi ama il brivido del “colpo grosso”, abbiamo preparato unadalla quota complessiva molto alta. Questa proposta è perfetta per chi desidera giocare tutto su un’unicao per chi preferisce creare un sistema con la possibilità di includere errori. Vediamo insieme le partite e i pronostici selezionati! Le Partite e i Pronostici Selezionati Data Partita Pronostico Quota 03/10/2024 21:00 Athletic Club Bilbao – AZ Vittoria Athletic Bilbao (1) 1.60 03/10/2024 21:00 Twente – Fenerbahce Gol (entrambe le squadre segnano) 1.50 03/10/2024 21:00 Besiktas – Eintracht Francoforte Gol (entrambe le squadre segnano) 1.55 03/10/2024 21:00 Porto – Manchester United Multigol 2-4 1.