Industria Giulio Terzi Fdi | Si deve favorire la produzione locale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Oggi, a fronte degli scenari di crisi, è fondamentale avere una agenda di priorità comuni. L’Italia dall’insediamento del Governo Meloni è tornata ad essere protagonista in Europa e in Occidente: anzitutto nella sua capacità di competere da leader responsabile nelle nuove tecnologie a partire dall’IA, di esserlo in una transizione verde sostenibile, nei partenariati strategici dell’Indo-Pacifico, del Sud Est Asiatico e del Continente africano”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italiaal convegno di ConfBrescia, “Navigare il cambiamento. Derisking e nuove opportunità di mercato nel sud-est asiatico”, nella sessione “La policrisi: i teatri di oggi e di domani”.