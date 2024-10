In auto sotto effetto dell’alcol due fermati La polizia chiama l’amico | è ubriaco anche lui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Li hannoed erano ubriachi. Tutti e due. Sia il ragazzo al volante che quello che sedeva al lato passeggero. Così laha dovutore un terzo amico per riportarli a casa. Peccato chelui avesse alzato un po’ troppo il gomito: se si fosse messo al volante sarebbe stato addirittura denunciato e la sua patente ritirata. È solo uno degli aneddoti della notte di controlli in provincia di Arezzo portata avanti dalla Questura. In totale sono state identificate 82 persone, di cui 54poste al test del palloncino. Nei guai sono finiti 5 ragazzi tra i 24 e 30 anni. A tutti sono state ritirate le patenti. Avevano bevuto troppo, più di quanto potevano. Tra l’altro uno dei ragazzi avevaassunto della cocaina. Due violazioni in una botta sola.