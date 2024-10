Il ciclone viaggia incontrollato Meteo Italia | temperature in picchiata pioggia e bufere Le previsioni di Giuliacci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ottobre inizia con una perturbazione atlantica in atto tra il Mare del Nord e i Paesi Bassi, perturbazione nordatlantica che si isolerà nei prossimi giorni in un ‘Cut-Off’ (dall’inglese ‘Taglia Via, si intende il distacco di undalla ‘saccatura madre’, un po’ come un ‘lobo’ che continua la propria corsa da solo). Larologia, si legge su Il.it, spiega che il pericolo principale dei cicloni da ‘Cut-Off’ è rappresentato dalla difficile previsione della traiettoria. “Ecco che questovagherà in modoper 5 giorni sul nostro Paese, da Nord a Sud, poi da Sud verso Nord, portando maltempo almeno fino a sabato. 5 ottobre“, si legge. I modellirologici hanno ricalcolato cosa succederà nei prossimi dieci giorni, che sarà decisamente in controtendenza rispetto alle ultime annate.