I Leoni di Sicilia 2 ci sarà?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Idi2 c’è, esiste. Solo che non è la seconda stagione della serie Disney +, della quale Rai 1 trasmetterà questa sera l’ultima puntata. E’ un romanzo che l’autrice Stefania Auci ha pubblicato nel 2021 per continuare a raccontare le vicende della famiglia Florio e che si intitola L’Inverno dei. Se verrà mai portato sullo schermo come avvenuto per il romanzo precedente, è qualcosa che al momento non è dato sapere. Le perdite economiche che il servizio streaming ha causato all’impero Disney hanno infatti reso necessari dei tagli alle nuove produzioni, ed è forse proprio per questo che la seconda stagione della serie non è stata ancora messa in cantiere. E forse sempre per il medesimo motivo è stata concessa alla Rai, che l’ha usata per aprire la propria stagione seriale facendo scacco matto alla sua Rai Fiction.