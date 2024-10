Fontana | Il Napoli è solido in tutti i reparti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gaetano, ex centrocampista del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Ilcontinua a crescere? Ogni partita ha una storia a sè e magari non sei sempre brillantissimo. Poi c’è un altro aspetto, che è quello mentale e della personalità. La partita di Verona sembra lontana anni luce, vista la crescita della squadra. Quando si cambia attitudine, non è scontato che possa avvenire in poco tempo. C’è una bravura eccessiva dell’allenatore, perché è entrato subito nella testa dei calciatori. Conte come Spalletti nelle parole? Le sue sono giuste considerazioni.