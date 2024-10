Flero incidente sul lavoro | operaio 37enne schiacciato da un tubo in azienda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Brescia), 1 ottobre 2024 – Ancora un infortunio sulin provincia di Brescia. L’allarme è scattato questa mattina alla Giuseppe Olivini, ditta specializzata nella commercializzazione di manufatti, profilati e prodotti in ferro di. Per ragioni in corso di accertamento undi trentasette anni poco prima delle undici è rimastoda unche pare stesse movimentando e che lo ha ferito seriamente a una mano. L’intervento dei sanitari, arrivati in via Ettore Majorana 8 in automedica e ambulanza, è scattato inizialmente in codice giallo, poi il caso è stato giudicato più complesso del previsto ed è stato riclassificato in rosso, quindi la gravità delle condizioni del malcapitato sono state nuovamente ridimensionate . L’uomo alla fine è stato accompagnato in codice giallo in ospedale.