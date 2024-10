Duplice omicidio procuratore Borrelli | Nessun allarme criminalità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivato alle 4,30 nel mercato ittico di Salerno presso lo stand dell’Eurofish, l’azienda per la quale lavorava ed era stato licenziato durante il periodo Covid perché accusato di essere stato l’autore del furto di una cassetta di pesce. Francesco Iacovazzo, 72 anni, oggi dopo aver fatto acquisti come sempre, per la pescheria che gestiva con il figlio pare abbia avuto un diverbio con i due colleghi che ai quali imputava il licenziamento, Carmine De Luca 48 anni salernitani e Rosario Montone 58, responsabile della sede di Salerno di Eurofish. La lite ha riacceso rabbia e rancori del passato spingendo Iacovazzo a prendere la pistola a casa che deteneva regolarmente e a tornare nel mercato ittico dove ha esploso dei colpi calibro sette e 65 contro i due colleghi.