Chi sono i membri e cosa fa lo shore team di Luna Rossa | tra riparazioni lampo e manutenzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’immagine simbolica è quella dello Skipper Max Sirena alle prese con il nastro adesivo per ‘incerottare’ l’AC75 didopo il guasto nella settima regata di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia. La gara era già persa, ma non c’era tempo per piangersi addosso e loitaliano è subito intervenuto per una riparazione in tempo record per assicurare la presenza dinella seconda gara del giorno. Obiettivo raggiunto. Ferita ma rattoppata, la barca ha vinto la partenza contro Britannia, ha difeso il vantaggio e, toccando anche 55 nodi in un giro di boa, ha ottenuto una vittoria preziosissima per il 4-4. Mafa lo? Il dipartimento è formato da più di trentacinque professionisti. Alcuni si occupano della costruzione delle componenti vitali per la navigazione.