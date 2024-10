Cambogia arrestato il reporter Mech Dara impegnato nella lotta al traffico di esseri umani e alla schiavitù digitale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), giornalista investigativono, è statolunedì sera mentre si trovava in viaggio con la sua famiglia verso la capitale Phnom Pehn. Secondo quanto riportato da CamboJA, la polizia ha confermato l’arresto ma non ha fornito alcun dettaglio in merito alle accuse a lui contestate e al luogo in cui attualmente si trova recluso. Un portavoce della Gendarmeria Nazionale, Eng Hy, ha dichiarato a CJA: “Stiamo eseguendo il mandato di arresto, non possiamo rivelare altro”.Sereyroth, la sorella di, ha espresso preoccupazioni per la sicurezza di suo fratello, dicendo che la famiglia non ha potuto contattarlo telefonicamente.