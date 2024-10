Andres Iniesta si ritira da calciatore | l’8 ottobre conferenza stampa a Barcellona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) All’età di 40 anniè pronto arsi daprofessionista. L’ex, reduce da una stagione con l’Emirates, ha organizzato unaper l’8(in coincidenza con il numero di maglia che ha accompagnato la sua carriera) e tutto lascia pensare che sarà l’occasione per annunciare l’addio al calcio giocato. Da quando ha lasciato gli Emirati, sono state diverse le proposte per continuare a giocare, soprattutto dall’Arabia Saudita e dal Qatar, maha gentilmente rispedito al mittente le offerte. Nellaprobabilmente annuncerà anche i suoi progetti futuri, che, come riporta Marca, saranno legati al calcio. Nel suo palmares 22 titoli nazionali con il Barça e tre con il club giapponese Vissel Kobe.sida: l’8SportFace.