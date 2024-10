Accordo tra Sant' Anna Artes 4 0 e Fondazione Ri Med di Palermo su tecnologia e sanità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pisa, 1 ottobre 2024 - È stato firmato l’tra laRi.MED con sede a, l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superioredi Pisa e4.0, il Centro di Competenza ad alta specializzazione finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con sede principale in Toscana e un centro in Sicilia, per favorire la creazione di un partenariato strategico, culturale e scientifico, nel settore del cosiddetto One Health, il modello sanitario basato sull’integrazione di diverse discipline. “Questa importante collaborazione è strategica per l’intero bacino del Mediterraneo, che può diventare trampolino di lancio di nuove tecnologie e nuove imprese a sostegno del benessere e della salute della persona umana.