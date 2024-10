A questo punto mi è chiaro cosa accadrà | Caracciolo la nera profezia su Iran e Israele

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lucionon usa giri di parole: "L'attacco di questa sera dell'sunon è paragonabile a quello telefonato di qualche mese fa", afferma intervenendo a Otto e Mezzo. Secondo il direttore di Limes "ha abbattuto molti dei missili balistici ma non tutti. Incaso sono stati usati missili balistici e qualcuno ha colpito il suolo didimostra che la sfera protettiva dello Stato ebraico potrebbe essere vulbile, almeno in parte". Poi lo stessoaggiunge: "Secondo me ci sarà una risposta die dunque la situazione è fuori controllo. Damomento può accadere qualunque. A mio avviso Netanyahu non ha una strategia. Potrebbe sfruttare il momento dei sondaggi in crescita per sferrare un attacco proprio sull'", ha aggiunto.