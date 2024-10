A che punto siamo con la privatizzazione di Poste italiane?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Al di là della retorica politica, nei giorni scorsi il governo ha fatto un enorme passo in avanti verso ladi. L’azienda, infatti, da anni è al centro del dibattito sul suo status “pubblico”, ma oravicinissimi alla vendita di una cospicua parte delle quote azionarie attualmente nelle mani dello Stato. Tutto è certificato da un DPCM approvato in Consiglio dei Ministri e dalla ricerca di un advisor per aprire le porte agli investimenti dei piccoli risparmiatori. LEGGI ANCHE >sta per dire addio alla “posta”? «No alladi: per Fratelli d’Italia è un gioiello che deve rimanere in mano italiana e pubblica, è un presidio di legalità e di presenza dello Stato. Ci batteremo in tutti i modi possibili per evitarne la svendita».