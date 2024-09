VIDEO Atena Lucana nuova sede per il CPIA di Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Unache dadiventa riferimento per la formazione, l’inclusione e l’accoglienza di tutto il territorio del Vallo di Diano. Il“Paulo Freire” di, guidato dalla dirigente Maria Montuori, ha, da oggi lunedì 30 settembre, la sua sesta, inaugurata con un convegno dove non è mancata l’emozione per il traguardo raggiunto che, come ha evidenziato la dirigente, è “il risultato di una filiera virtuosa con le istituzioni e le associazioni”. E difatti la Regione, con l’assessore Lucia Fortini, l’ufficio scolastico con il Provveditore Mimi Minella, il sindaco Vertucci, Don Vincenzo Federico ed i rappresentanti di tante associazioni hanno partecipato al taglio del nastro dellache sarà ospitata al piano superiore della Scuola secondaria di primo grado di