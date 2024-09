Verso Bayer Leverkusen-Milan Xabi Alonso | Fonseca ha uno stile chiaro sarà difficile Le parole

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 30 settembre 2024)elogia il modulo di Pauloe avverte:ma siamo pronti. LeManca poco al grande giorno che vedrà ilrinvigorito di Paulo, sfidare i campioni di Germania in carica: ildi. Proprio alla vigilia della sfida, il tecnico spagnolo parla in conferenza stampa, tra pareri sul momento rossonero alla voglia di portarsi a casa la gara. Paura dei contropiedi per il tecnico dei tedeschi, che sottolinea di dover stare attenti all’esplosività e alla qualità dei giocatoriisti. Anche selo sa, in Champions League il livello è giusto che sia questo: Non vogliamo lasciargli dominare la partita, sono bravi nei contropiedi. Nell’ultima sfida hanno fatto 3 gol in 5 minuti.