Sinner ai quarti a Pechino Paolini si ferma al terzo turno | i risultati degli italiani

(Di lunedì 30 settembre 2024)avanza aie Cobolli eliminati. Cocciaretto brilla nel doppio Continua l’avventura di Jannikall’ATP di. Dopo aver superato con determinazione il cileno Nicolás Jarry e il russo Roman Safiullin, il numero uno d’Italia si prepara ad affrontare neidi finale il ceco Ji?í Lehe?ka. Il match, atteso con grande interesse, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. La giornata odierna ha visto protagonisti diversi atleti, con esiti alterni. Si è purtroppo conclusa alla corsa di Jasminenel singolare femminile. La tennista toscana, dopo una buona partenza, è stata sconfitta in due set dalla polacca Magda Linette con il punteggio di 6-4, 6-0.