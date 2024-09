Qassem | Andremo avanti con il nostro percorso contro Israele

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 30 settembre 2024) ”con il”, ha dichiaratoin un discorso pubblico, il primo dall’uccisione di Hassan Nasrallaha. “Vinceremo, proprio come abbiamo vinto nelconfronto connel 2006. Hezbollah continuerà a perseguire i suoi principali obiettivi nonostante gli attacchi aggressivii civili in Libano e l’obiettivo didi creare caos”. Aggiornamento ore 8.31 Poi parole dureUsa e: “Le forze israeliane stanno uccidendo e commettendo massacrii civili in Libano e nella Striscia di Gaza. Gli Stati Uniti sono un alleato di, fornendo sostegno militare illimitato: culturale, politico e finanziario”. Hezbollah sceglierà il suo nuovo leader ”il prima possibile” e ”in base al meccanismo che abbiamo messo in atto” dopo l’uccisione di Nasrallah, ha annunciato. Aggiornamento ore 11.