Promozione Due squadre al comando Fermignanese e Tavullia Valfoglia | insegue la Jesina

(Di lunedì 30 settembre 2024) In Coppa mercoledì al Carotti (ore 19,30)– Moie Vallesina (andata 2-0 per l’undici di Rossi). Nella stessa giornata a Roma la decisione della Corte d’Appello Sportiva circa il ricorso del club leoncello VALLESINA, 30 settembre 2024 – Dueal, entrambe vittoriose in trasferta, ed una subito a ruota, la, che ha colto un pari a Chiaravalle. La quarta di campionato ha visto le due formazioni di coda, che erano ancorate a quota zero, S. Orso e Vigor Castelfidardo, conquistare i tre punti, ed entrambe con l’identico punteggio di 3-0. La giornata è stata caratterizzata inoltre da due vittorie in campo esterno (), due pareggi per 1-1 ed il successo, importante per la classifica, del Barbara Monserra a spese del Lunano.