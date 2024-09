Previsioni meteo dal 30 settembre al 5 ottobre 2024 | nubifragi e ritorno del caldo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) Con l’inizio dell’autunno, le condizionirologiche in Italia continuano a mostrare segnali di instabilità, con un’alternanza traintensi e ritorni dianomalo. Ecco ledei prossimi giorni in Italia. Dal 30al 5, il paese sarà colpito da piogge violente e brevi, seguite da temperature insolitamente alte per la stagione. In particolare, sarà il Nord Italia ad essere maggiormente coinvolto dai fenomeni temporaleschi, mentre il Centro-Sud godrà di periodi di sole e. Di seguito un’analisi più dettagliata delle