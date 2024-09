Orvietana beffata nel finale Ma il Montevarchi ci crede di più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)0 A.: Rossi, Paletta (58’ Orchi), Berardi, Congiu, Caravaggi (71’ Lattuchella); Proia, Ricci, Manoni; Marchegiani (58’ Sforza), Panattoni, Quintero (55’Vincenzi). All.: Rizzolo A.: Testoni; Vecchi, Ficini, Martinelli, Ciofi, Sesti, Borgia (65’ Saltalamacchia); Boncompagni (58’ Priore), Orlandi (71’ Rufini), Zhupa (58’ Casagni); Carcani. All.: Lelli. Arbitro: Montevergine di Ragusa (Iozzia– Venturini). Marcatori: 40’st Rufini (r). ORVIETO - Alla faccia di coloro che contavano di trovare al Muzi avversari "prudenti" perché colpiti dalle due vittorie consecutive dell’! Ilsi è presentato sul campo per vincere fin da subito riuscendovi solo a una manciata di minuti dal 90’ e grazie a un calcio di rigore sul quale c’è poco da eccepire non essendo il braccio di Manoni perfettamente allineato al corpo.