Non siamo obbligati a stare insieme | I Me Contro Te rivelano perché rimandano il matrimonio da tre anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un momento dolcissimo, quello in cui, ormai nel lontanissimo 2021, Luigi Calagna chiedeva la mano di Sofia Scalia, proponendole di diventare sua moglie. Lei accettò, commossa ed emozionata. Da lì in poi, i fan di MeTe, il famosissimo duo di comici per bambini, hanno atteso con ansia il grande momento. Un giorno che, però, nonostante siano trascorsi tre, non è mai arrivato. Il motivo? Lo spiegano loro stessi. Incalzati a più riprese dai loro sostenitori, tra cui anche qualche hater che ha ipotizzato si trattasse solo di una trovata pubblicitaria, Sofì e Luì (i loro soprannomi) hanno affrontato l’annoso argomento con uno speciale pubblicato su YouTube. “La risposta è semplice,non ci amiamo“, esordisce Sofia, scherzando con i fan prima di spiegare il reale motivo del loro mancato. “Basta dire nei commenti che vi abbiamo preso in giro.