Morte di Pantani due agenti | C’erano due persone nella stanza prima di noi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Trento, 30 ottobre 2024 – C’era qualcunodel residence ‘Le Rose’ di Rimini dove fu ritrovato il corpo di Marco. Lo hanno dichiarato duedella polizia scientifica, sentiti come testimoni dalla Procura di Trento nell’inchiesta per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle scommesse clandestine. I due poliziotti la sera del 14 febbraio del 2004 erano stati incaricati di effettuare rilievistruttura ricettiva ora demolita: ai magistrati hanno raccontato di aver ricevuto disposizioni da dueentrate per prime“di aspettare fuori”. Sarebbero 10 legià ascoltate dalla procura. Notizia in aggiornamento