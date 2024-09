Manovra Schlein vede Sala e imprenditori milanesi | Priorità ridurre costi energia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Anche oggi siamo impegnati in una serie di incontri. Abbiamo incontrato anche alcuni rappresentanti del mondo economico e finanziario. Poi mi sono vista con il sindaco di Milano e ci siamo confrontati sulle politiche industriali che mancano a questo Paese e che mancano ahimè a questo governo, e sulle contingenze del mondo produttivo del Nord, che qui ha nella città di Milano un punto di riferimento. Prima– e la vorremmo discutere anche in queste settimane con le parti sociali in vista dellae del piano strutturale di bilancio – è comeenergetici che vedono in Italia i prezzi più alti di tutta Europa”. Così la segretaria del Partito democratico, Elly, a Milano a margine della presentazione del libro ‘L’imprevista’, scritto con Susanna Turco.