L’incontro con Skriniar e le critiche a Inzaghi | Un troglodita Metti 2 punte Così gli ultras dell’Inter intervenivano su mercato e tattica

(Di lunedì 30 settembre 2024) È la fine di gennaio 2023. I tempi della finale di Champions League sono ancora di là da venire: in quel momento l’Inter è una squadra in grossa difficoltà. Ha appena vinto la Supercoppa per 3 a 0 contro il Milan, ma quel risultato allevia solo parzialmente il dolore per lo scudetto vinto dai rossoneri l’anno precedente. E in campionato i nerazzurri faticano terribilmente: alla fine del girone d’andata sono terzi in classifica, distanti ben 13 punti dal Napoli capolista che poi diventerà campione d’Italia. Il 23 gennaio l’Inter perde 1 a 0 in casa contro l’Empoli.