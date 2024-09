Le ostie | da cibo sacro a protagoniste delle dolci tavole italiane Storia delle chiene pugliesi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 30 settembre 2024) Torrone, Ricciarelli, Panforte, o solo con il croccante. Lenon sono solo unrelegato a simbolo religioso, ma in cucina vengono usate per preparare soprattutto. Avevamo parlatofamosedi Agnone, in Molise, eppure leripiene o “” (in pugliese) non sono un’esclusiva, in Italia, solo di alcuni paesi, sono legate anche alla tradizione di Monte Sant’Angelo, un comune di circa 11mila abitanti della provincia di Foggia dove l’ostia è un rito, e un «dono da regalare alla festa patronale o come souvenir per turisti», racconta Gino Bernabotto, della pasticceria omonima di Monte Sant’Angelo, che fada quando aveva 10 anni. «Andavo per mezza giornata a scuola e il pomeriggio, essendo libero, lavoravo in pasticceria aiutando i miei fratelli e mia madre.