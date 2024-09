La tappa di Pistoia per celebrare i 100 anni della nascita dell' indimenticato Carlo Chiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sabato 21 settembre 2024,è stata teatro di unae tappe più attese del Gran Premio Nuvolari, un evento che non solo celebra il mito'automobilismo Tazio Nuvolari, ma offre anche alle nuove generazioni di piloti l’opportunità di mettersi alla prova su vetture d'epoca che hanno fatto la storiae corse. Organizzata dalla Scuderia Mantova Corse A.S.D., la manifestazione ha visto ben 300 auto storiche sfilare per le stradecittà toscana, attraversando Via Cavour fino a raggiungere il PassoCollina Vecchia. Lapistoiese, resa possibile grazie alla collaborazione con ACI, ha avuto un valore speciale: è stata infatti dedicata al centenariodi, l’ingegnere originario diche ha lasciato un segno indelebile nel mondo’automobilismo, in particolare per i suoi successi come progettista alla Ferrari e in Alfa Romeo.